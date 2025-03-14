Trump: 'Ukrayna Ateşkesi Kabul Etti, Rusya'yı İkna Edebiliriz'

Trump, Ukrayna'nın ateşkesi kabul ettiğini ve Rusya'nın ikna edilebileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 23:56
Trump: 'Ukrayna Ateşkesi Kabul Etti, Rusya'yı İkna Edebiliriz'

Trump, Ukrayna Ateşkesine Dikkat Çekti

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "çok iyi görüşmeler" yaptıklarını vurgulayarak, Ukrayna'nın ateşkesi kabul ettiğini ve Rusya'nın da "zor da olsa ikna edilebileceğini" ifade etti.

Görüşmelerde Olumlu Gelişmeler

Adalet Bakanlığı ziyaretinde konuşan Trump, "Bugün Rusya ve Ukrayna'yla çok iyi görüşmeler yaptık. Güzel haberler aldım. Ukrayna ateşkesi kabul etti, Rusya'yı da zor da olsa ikna edebiliriz. Güzel cevaplar alıyoruz" dedi.

Biden'ı Eleştirdi

Ukrayna'daki savaş konusunda eski Başkan Joe Biden'ı eleştiren Trump, "Biden bu savaşa hiç izin vermemeliydi. Kendinden çok daha büyük birine çok paran da olsa sataşmazsın" dedi.

Savaşın Ciddiyeti

Trump, savaşın neden olduğu kayıplara da dikkat çekerek, günde yaklaşık 2 bin gencin hayatını kaybettiğini ifade etti. "Tüm gelişmeler 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyordu. Şimdi çok daha iyi durumdayız. Bu, nükleer silahlar ve insanların hakkında hiçbir şey bilmek istemeyeceği diğer silah türleri nedeniyle benzeri olmayan bir savaş olurdu" şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

İnternetten Para Gönderenler Dikkat! GİB'in Gözünden Kaçmayacak

Devletten Annelere Erken Emeklilik Müjdesi! Engelli Çocuğu Olanlar Yararlanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Suriye Politikası ve Güvenlik Vizyonunu Açıkladı
2
Göç İdaresi'nden Uygur Türkleri Açıklaması: 'Sınır Dışı İddiaları Gerçek Dışı'
3
İngiltere İkinci Kez Ukrayna Zirvesine Ev Sahipliği Yapacak
4
Bakan Yerlikaya'dan Sahipsiz Hayvanlar İçin Video Konferans Toplantısı
5
Samsun'da Elektrikli Bisikletle Otomobil Çarpıştı: Baba ve Kızı Yaralı
6
Mersin'de Tır Kazası: 2 Ölü
7
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltında

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı

Devletten Annelere Erken Emeklilik Müjdesi! Engelli Çocuğu Olanlar Yararlanacak

İnternetten Para Gönderenler Dikkat! GİB'in Gözünden Kaçmayacak

Temmuz'da Emekli Maaşlarında Refah Payı Zammı Bekleniyor

Kış Geri Dönüyor: Kazma Küreği Hazırlayın