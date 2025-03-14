Trump: 'Ukrayna Ateşkesi Kabul Etti, Rusya'yı İkna Edebiliriz'

Trump, Ukrayna Ateşkesine Dikkat Çekti

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "çok iyi görüşmeler" yaptıklarını vurgulayarak, Ukrayna'nın ateşkesi kabul ettiğini ve Rusya'nın da "zor da olsa ikna edilebileceğini" ifade etti.

Görüşmelerde Olumlu Gelişmeler

Adalet Bakanlığı ziyaretinde konuşan Trump, "Bugün Rusya ve Ukrayna'yla çok iyi görüşmeler yaptık. Güzel haberler aldım. Ukrayna ateşkesi kabul etti, Rusya'yı da zor da olsa ikna edebiliriz. Güzel cevaplar alıyoruz" dedi.

Biden'ı Eleştirdi

Ukrayna'daki savaş konusunda eski Başkan Joe Biden'ı eleştiren Trump, "Biden bu savaşa hiç izin vermemeliydi. Kendinden çok daha büyük birine çok paran da olsa sataşmazsın" dedi.

Savaşın Ciddiyeti

Trump, savaşın neden olduğu kayıplara da dikkat çekerek, günde yaklaşık 2 bin gencin hayatını kaybettiğini ifade etti. "Tüm gelişmeler 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyordu. Şimdi çok daha iyi durumdayız. Bu, nükleer silahlar ve insanların hakkında hiçbir şey bilmek istemeyeceği diğer silah türleri nedeniyle benzeri olmayan bir savaş olurdu" şeklinde konuştu.