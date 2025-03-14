Trump: 'Ukrayna Ateşkesi Kabul Etti, Rusya'yı İkna Edebiliriz'

Trump, Ukrayna Ateşkesine Dikkat Çekti
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "çok iyi görüşmeler" yaptıklarını vurgulayarak, Ukrayna'nın ateşkesi kabul ettiğini ve Rusya'nın da "zor da olsa ikna edilebileceğini" ifade etti.
Görüşmelerde Olumlu Gelişmeler
Adalet Bakanlığı ziyaretinde konuşan Trump, "Bugün Rusya ve Ukrayna'yla çok iyi görüşmeler yaptık. Güzel haberler aldım. Ukrayna ateşkesi kabul etti, Rusya'yı da zor da olsa ikna edebiliriz. Güzel cevaplar alıyoruz" dedi.
Biden'ı Eleştirdi
Ukrayna'daki savaş konusunda eski Başkan Joe Biden'ı eleştiren Trump, "Biden bu savaşa hiç izin vermemeliydi. Kendinden çok daha büyük birine çok paran da olsa sataşmazsın" dedi.
Savaşın Ciddiyeti
Trump, savaşın neden olduğu kayıplara da dikkat çekerek, günde yaklaşık 2 bin gencin hayatını kaybettiğini ifade etti. "Tüm gelişmeler 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyordu. Şimdi çok daha iyi durumdayız. Bu, nükleer silahlar ve insanların hakkında hiçbir şey bilmek istemeyeceği diğer silah türleri nedeniyle benzeri olmayan bir savaş olurdu" şeklinde konuştu.