Trump: 'Ukrayna'da Anlaşma İçin Şansımız Var!'

Trump, Ukrayna'da Barış İçin Ümit Verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin bir araya gelmesi gerektiğini belirterek, "Bir ateşkes görmek ve anlaşmanın yapılmasını istiyorum. Bence anlaşmayı yapmak için bir şansımız var" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'daki Açıklamalar

Trump, Beyaz Saray'da bulunan Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in yemin töreninde yaptığı açıklamalarda, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Trump, "Putin'in diktatör olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtta, iki liderin buluşması gerektiğini ifade etti. "Milyonlarca insanın ölmesini durdurmak istiyoruz" diyen Trump, anlaşmanın yapılmasının önemine dikkat çekti.

Ukrayna ile Kıymetli Maden Anlaşması

Ukrayna ile kıymetli maden anlaşmasında ne kadar ilerledikleri sorusuna cevap veren Trump, "Oldukça yakın" dedi ve ABD'nin 300 milyar dolarlık katkısının yanı sıra, Ukrayna'nın sadece 100 milyar dolarlık fon sağladığını belirtti.

Trump, "Avrupa bunu kredi olarak verdi, Biden ise onlara sadece para verdi. Kredi yoktu, teminat yoktu. Hiçbir şey yoktu. Yani ya bir anlaşma imzalayacağız ya da onlarla sorun yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın bu anlaşma konusunda olumlu olduğunu kaydeden Trump, "Bu büyük bir anlaşma ama bunu istiyorlar, bundan çok mutlular ve biz de paramızı geri alıyoruz. Bu anlaşma biz göreve gelmeden çok önce imzalanmalıydı" değerlendirmesini yaptı.

Diğer Değerlendirmeler

Trump, 9 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak törenlere katılıp katılmayacağı sorusuna, "Hayır gitmeyeceğim" yanıtını verdi. Ayrıca, Almanya'daki seçimlerle ilgili olarak da, "Onlara iyi şanslar diliyorum" dedi.