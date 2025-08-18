Trump: Ukrayna'da Barış İhtimali Yüksek — Üçlü Toplantı ve Güvenlik Garantileri

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelmesinin ardından Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşme ve üçlü toplantı planı

Trump basın mensuplarına "Bugün bir görüşme yapacağız. Bugün her şey yolunda giderse, (ABD-Rusya-Ukrayna) üçlü bir toplantı yapacağız ve bunu yaptığımızda savaşı sona erdirme şansımız oldukça yüksek olacak." dedi. Trump, Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yapılan görüşmenin "yolun sonu olmadığını" vurguladı.

Barış gücü ve Amerikan askerleri

Amerikan askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesiyle ilgili soruya Trump, "Biz, Ukrayna ve Rusya ile çalışacağız. Herkesle çalışacağız ve eğer barış varsa, barışın uzun vadede sürmesini sağlayacağız." şeklinde yanıt verdi.

Barışa ilişkin inanç ve zamanlama

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın biteceğine inancının tam olduğunu ancak "sadece bunun ne zaman olacağını söyleyemeyeceğini" ifade etti.

Ukrayna'ya güvenlik garantileri

Uzun vadeli barış için "hiç şüphem yok" diyen Trump, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri hakkında "Güvenlik konusunda çok fazla yardım olacak. İyi olacak. Onlar (Avrupa) ilk savunma hattı çünkü oradalar, ancak biz de onlara yardım edeceğiz. Biz de dahil olacağız." dedi.

Trump, NATO'nun 5. maddesi de dahil olmak üzere ABD'nin bu garantilerde nasıl bir rol alabileceğini hem Ukrayna hem de Avrupa tarafıyla ele alacaklarını ve bu konuda kısa zamanda açıklama yapabileceklerini söyledi.

Ateşkes değil, doğrudan barış anlaşması

Trump, görüşmelerde Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanmasını değil, "doğrudan bir barış anlaşmasına ulaşmayı" hedeflediğini belirtti. Bugüne kadar altı savaşı durdurduğunu ifade eden Trump, "Ateşkesin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Bu yıl yaptığım altı anlaşmaya bakarsanız, hepsi savaş halindeydi. Ateşkes yapmadım. Taraflar savaşırken biz barış anlaşması üzerinde çalışabileceğimiz bir anlaşma yapabiliriz." dedi.

Trump, ateşkes anlaşmalarının kolay çöktüğünü, bunun yerine savaş devam etse bile bir barış anlaşması üzerine çalışmanın daha doğru olduğunu savundu ve Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşmasına ulaşacaklarına inandığını vurguladı.

Putin'le telefon görüşmesi

ABD Başkanı, Beyaz Saray'daki görüşmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayacağını ve süreci değerlendireceklerini söyledi.

Zelenskiy ile seçim esprisi

Bir gazetecinin "Ülkenizde seçim yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Zelenskiy "Evet düşünürüm." diyerek yanıt verdi. Zelenskiy'nin "Seçimlere açığız. Güvenlik önlemlerini almalıyız ve biraz da hazırlık yapmalıyız. Parlamentoda da çalışmalıyız, çünkü savaş sırasında seçim yapamazsınız, ama biz yapabiliriz." sözlerine Trump, "Yani savaş sırasında seçim yapılamaz diyorsunuz. O zaman diyelim bundan 3,5 yıl sonra biriyle savaş halindeysek seçim yapılamaz diyorsunuz." diyerek esprili karşılık verdi.