Trump, Ukrayna'dan Nadir Toprak Elementleri Talep Ediyor

Trump'ın Nadir Toprak Elementleri Talebi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya sağladıkları askeri ve mali yardımların miktarının oldukça yüksek olduğunu vurguladı. Bu yardımların karşılığında Ukrayna'dan nadir toprak elementleri almayı hedeflediklerini ifade etti.

Görüşmeler Devam Ediyor

Oval Ofis'te düzenlenen bir imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini belirterek, Ukrayna yönetimiyle bu bağlamda görüşmeler yaptıklarını aktardı. Verdikleri milyonlarca dolarlık desteği hatırlatarak, ABD'nin buna karşılık bir şeyler talep etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Trump, şunları söyledi:

"Şu anda onlarla bazı anlaşmalar üzerinde çalışıyoruz. Onlara sağladığımız bazı garantiler var. Ukrayna'da çok değerli nadir toprak elementleri olduğunu söylüyoruz. Biz garanti olarak ne koyduysak onu istiyoruz. Bu yüzden Ukrayna'yla, onlara sağladığımız şeyleri, nadir toprak elementleri karşılığında güvence altına alacakları bir anlaşma yapmayı düşünüyoruz."

Savaşın Sonuçları Üzerine

Başkan Trump, daha önceki açıklamalarında, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi gerektiğini ve bu konuda her iki ülkenin liderleriyle yakın zamanda görüşmeyi planladığını belirtmişti.