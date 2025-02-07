Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Görüşeceğini Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi amacıyla haftaya Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini duyurdu. Bu açıklama, Beyaz Saray'da Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile gerçekleştirdiği basın toplantısında yapıldı.

Trump, savaşın artık son bulması gerektiğini belirterek, "Bu savaşın sona erdiğini görmek istiyorum çünkü çok fazla insan öldürüldü. Muhtemelen önümüzdeki hafta Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğim ve muhtemelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de konuşacağım." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin önemine değinen Trump, "Putin ile her zaman iyi bir ilişkimiz oldu. Bu yüzden böyle bir şeyin olması çok üzücü. Ben Başkan olsaydım, bu savaş asla olmazdı." diyerek, savaşa dair düşüncelerini aktardı. Savaşın her iki ülkede de yüz binlerce insanın ölümüne neden olduğunu vurgulayan Trump, artık barış sürecine geçilmesi gerektiğini yineledi.