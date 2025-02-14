Trump, Ukrayna Savaşı Müzakerelerinde Net Cevap Vermekten Kaçındı

Trump, Müzakere Sürecinde Belirsizlikleri Vurguladı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik müzakereler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Beyaz Saray'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Trump, Ukrayna'nın daha fazla taviz vermesi gerektiğini ima ederek, Rusya'nın olası tavizlerine ilişkin soruya, "Belki çok, belki hiç" diyerek net bir cevap vermekten kaçındı.

Rusya'nın Savaş Pişmanlığı

Trump, müzakere sonuçlarının henüz belirsiz olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, Rusya'nın 2022 yılında savaşı başlatmaktan pişmanlık duyduğunu savunarak, o dönemde başkan olması durumunda bu savaşın hiç başlamayacağını ifade etti.

NATO Üyeliği Üzerine Açıklamalar

Ukrayna'nın olası NATO üyeliği konusunda ise Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bunu asla kabul etmeyeceğini belirtti. "Bunu çok güçlü bir şekilde söylediler. Aslında savaşın başlamasına neden olan şeyin bu olduğunu düşünüyorum," dedi. Trump, Ukrayna'nın, NATO üyesi olmaktan uzak olduğunu bir kez daha vurguladı.

Sonuç Olarak

Savaşın sona erdirilmesi için her iki tarafın da bazı adımlar atması gerektiğini kaydeden Trump, Ukrayna'nın daha fazla taviz vermesi gerekeceğini ifade etti. "Bunu (eski ABD Başkanı Joe Biden) Biden da söyledi, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy) Zelenskiy de söyledi," diyerek sözlerini tamamladı.