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Trump, Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Adayını Duyurdu

Seçilmiş Başkan Trump, Keith Kellogg'u Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi olarak aday gösterdi.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 10:10
Trump, Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Adayını Duyurdu

Trump, Yeni Temsilciyi Açıkladı

ABD'de seçilmiş başkan Donald Trump, Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi olarak emekli general Keith Kellogg'u aday gösterdi. Trump, yeni dönemde oluşturacağı kabineyle ilgili atamalarını duyurmaya devam ediyor.

Sosyal Medyadan Duyuru

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kellogg'un bu yeni makama atanacağını belirtti. Trump, Kellogg'un önceki başkanlığı döneminde kabinesinde yer aldığını kaydetti.

Kellogg'un Tecrübesi

Kellogg'un, son derece hassas ulusal güvenlik rolleri de dahil olmak üzere seçkin askeri ve iş kariyerine sahip olduğunu vurgulayan Trump, “En başından beri benimle birlikteydi. Birlikte, güç yoluyla barışı sağlayacağız, ABD'yi ve dünyayı tekrar güvenli hale getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Öncelikli Hedef: Savaşın Sona Ermesi

Kellogg, 2018-2021 yılları arasında o dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yaptı. Seçilmiş başkan Trump, göreve gelir gelmez Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için adımlar atacağını duyurdu ve savaşın daha fazla uzamasını istemediğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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