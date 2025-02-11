Trump, Ukrayna'ya Özel Temsilcisi Kellogg'un Ziyaretini Açıkladı

Trump, Kellogg'un Ukrayna Ziyaretini Onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un yakın bir zamanda Ukrayna'yı ziyaret edeceğini duyurdu. Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy ile Görüşme Planları

Kellogg'un bu hafta Ukrayna'ya seyahat edip etmeyeceği sorusuna "Evet" yanıtını veren Trump, aynı zamanda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile "muhtemelen" bu hafta görüşeceğini ifade etti. Trump, "O (Zelenskiy) bir anlaşma yapmak istiyor. Bence ikisi de (Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) anlaşma yapmak istiyor. Bu işin halledilmesi lazım," dedi.

Barış Umudu ve Beklentiler

Emekli Korgeneral Kellogg, geçen hafta Fox News kanalına verdiği demeçte, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın sona ermesi için Başkan Trump'a güvendiğini belirtmişti. Kellogg, barışın "aylar içinde" mümkün olabileceğini vurgulamıştı.

ABD Başkanı Trump, daha önceki açıklamalarında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an önce sona ermesi gerektiğini ve bu amaçla her iki ülkenin liderleriyle yakın zamanda görüşeceğini belirterek barış umudunu dile getirmişti.