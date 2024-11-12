Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanlığına Mike Waltz'u Atayacak

Trump, Yeni Ulusal Güvenlik Danışmanını Seçti

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, ulusal güvenlik danışmanlığı görevine eski asker ve güvenlik uzmanı Mike Waltz'u atamayı planladığı bildirildi. Bu bilgi, ilk olarak Wall Street Journal (WSJ) tarafından duyuruldu ve Trump'a yakın kaynaklara dayandırıldı.

Waltz'un Önemi ve Geçmişi

Florida'dan Cumhuriyetçi Kongre üyesi olan Waltz, daha önce Afganistan'da görev yapmış bir "yeşil bereli" askerdir. Son 3 dönemdir Temsilciler Meclisi'nde yer alan Waltz, özellikle Çin konusunda yaptığı "şahin" açıklamalarıyla tanınmaktadır.

Eğer Waltz, ulusal güvenlik danışmanlığı görevine getirilirse, Rusya-Ukrayna savaşı, ABD-Çin rekabeti ve Orta Doğu'daki krizler gibi önemli dış politika meselelerinde etkili bir figür haline gelecektir.

Resmi Açıklamalar Bekleniyor

Trump'ın Waltz ve diğer potansiyel adaylar hakkında resmi açıklamaları yakın zamanda yapması bekleniyor. Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi, Dış İlişkiler Komitesi ve İstihbarat Komitesi'nde görev almış olan Waltz, Donald Rumsfeld ve Robert Gates gibi eski savunma bakanlarına danışmanlık yapmış; ayrıca Dick Cheney'nin başkan yardımcılığı döneminde Beyaz Saray'da görev almıştır.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları ile ilgili olarak, Waltz ABD'nin bu olimpiyatları boykot etmesi gerektiğini savunmuş ve bu durumu Pekin yönetiminin Uygur Türkleri'ne yönelik baskılarıyla gerekçelendirmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.