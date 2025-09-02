DOLAR
Trump, Uzay Komutanlığı Karargahını Colorado'dan Huntsville'e Taşıma Kararı Aldı

Başkan Donald Trump, ABD Uzay Komutanlığı karargahını Colorado'dan Alabama'nın Huntsville kentine geri taşıma kararı aldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 22:41
Karar Beyaz Saray'da Açıklandı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ABD Uzay Komutanlığı karargahını yeniden Alabama eyaletindeki Huntsville kentine taşıma kararı aldıklarını duyurdu.

Trump, Komutanlığın yerinin başından beri Huntsville olması gerektiğini belirterek, kenti "Roket Kenti" olarak nitelendirdi. 2019'da Komutanlığı yeniden kurarken seçiminin de bu yüzden Huntsville olduğunu söyledi.

Trump, söz konusu kararı değerlendirirken, önceki yönetimin politik bir karar ile karargahı Demokratların kontrolündeki Colorado'ya taşıdığını iddia etti ve karargahı yeniden Alabama'ya taşıyarak doğru olanı yaptıklarını ifade etti.

Yeni Merkez ve Siyasi Destek

Alabama eyaletinden Cumhuriyetçi Senatör Tommy Tuberville, Huntsville'de inşa edilecek yeni karargah binasına Donald J. Trump Uzay Komuta Merkezi adının verileceğini açıkladı.

Tarihi ve Önceki Kararlar

ABD Uzay Komutanlığı, 1980'lerde ülke ordusunun çok sayıda uydusunu denetlemek ve diğer üst düzey karargahlarla koordinasyon sağlamak amacıyla kurulmuştu. 2002 yılında Nebraska'daki Offutt Hava Üssü'ndeki ABD Stratejik Komutanlığı ile birleştirilen komuta merkezi, 2019'da Trump yönetimi döneminde yeniden ayrı olarak aktive edilmişti.

ABD Hava Kuvvetleri, 2021 yılında karargah için Redstone Arsenal ve NASA'nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nin de bulunduğu Huntsville'i tercih ettiğini açıklamış; ancak 2023 yılında Biden yönetimi, karargahın Colorado'da kalmasına karar vermişti.

Trump'ın duyurduğu bu yeni taşıma kararı, hem askeri kurumsal yapı hem de siyasi tartışmalar açısından yakın takibe alınacak.

