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Trump, Vatikan Büyükelçiliğine Eleştirileriyle Tanınan Burch'ü Aday Gösterdi

Trump, Vatikan Büyükelçiliği için Brian Burch'ü aday gösterdi. Burch, Papa'ya yönelik eleştirileriyle tanınıyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 13:36
Trump, Vatikan Büyükelçiliğine Eleştirileriyle Tanınan Burch'ü Aday Gösterdi

Trump, Vatikan Büyükelçiliğine Burch'ü Aday Gösterdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Vatikan Büyükelçiliğine, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a eleştirileriyle bilinen Brian Burch'ü aday gösterdiğini duyurdu.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Vatikan Büyükelçiliğine CatholicVote grubunun başkanı Brian Burch'ü aday gösterdiğini açıkladı. Trump, "Brian, 9 çocuk babası dindar bir Katolik. Çok sayıda ödül almasının yanı sıra olağanüstü bir liderlik sergileyerek ülkedeki en büyük Katolik savunuculuk gruplarından birinin kurulmasına yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

ABD'de başkanın büyükelçi atamalarının, senatonun onaylaması gerektiği unutulmamalıdır. Burch, Papa'ya eleştirileriyle tanınıyor; daha önce Papa'nın LGBT bireyleri reddetmemesinin Kilise'de "karışıklık" yarattığını savunmuştu.

Öte yandan, Papa Franciscus da daha önce isim vermeden, Trump'ı göçmenlere karşı duvarlar örmeyi savunması nedeniyle eleştirmişti.

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