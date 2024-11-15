Trump ve Arjantin Devlet Başkanı Milei Mar-a-Lago'da Görüştü

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile Florida eyaletindeki malikanesi Mar-a-Lago'da görüştüğü iddia edildi. Bu önemli buluşma, Associated Press'e (AP) konuşan ve isminin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir yetkili tarafından duyuruldu.

Yetkili, görüşmenin olumlu geçtiğini ve Milei'nin Amerikalı yatırımcılarla da bir araya geldiğini aktardı. ABD basınında yer alan haberlere göre, Milei, Trump'ın 5 Kasım tarihindeki seçimleri kazanmasının ardından bir araya geldiği ilk yabancı lider olma özelliğini taşıyor.

Aynı günün akşamında, America First Policy enstitüsü için düzenlenen galaya katılan Milei, burada yaptığı konuşmada, seçimlerdeki zaferi dolayısıyla Trump'ı tebrik etti. Ayrıca, sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'ın, insanlığı kurtarmaya yardımcı olduğunu belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.