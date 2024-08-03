Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Trump ve Harris'in Canlı Yayın Tartışması

Donald Trump, Kamala Harris ile 4 Eylül'de yapılacak canlı yayında tartışmayı kabul etti. Tartışmaya dair detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 11:03
Trump ve Harris'in Canlı Yayın Tartışması

Trump, Harris ile Canlı Yayında Tartışacak

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokratların adayı Kamala Harris ile 4 Eylül'de canlı yayında karşılaşmayı kabul etti.

Tartışmanın Detayları

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda tartışmanın Fox News ev sahipliğinde gerçekleşeceğini duyurdu. Pensilvanya'da düzenlenecek olan tartışmanın moderatörleri Bret Baier ve Martha MacCallum olacak. Trump, kuralların Biden ile yapılan tartışmalarla aynı kalacağını belirtti.

Trump'ın Açıklamaları

Trump, tartışmanın "bir saha dolusu insan" önünde yapılacağını ifade ederek, "Demokratlar, yenilgiyi kabul eden bir adayı gayri resmi şekilde değiştirdi. Bu demokratik bir tehdittir. Ancak bu 'darbenin' sonuçlarıyla yüzleşmeye hazırım," dedi. Ayrıca Harris ile tartışmaya yönelik hevesini de dile getirdi.

Harris'in Durumu

Harris, Fox News'in tartışma teklifi hakkında henüz bir yanıt vermedi. Öte yandan, Başkan Yardımcısı Harris'in Democratic Parti'nin başkanlık adayı olmayı garantilediği belirtiliyor. Demokrat Parti Ulusal Komitesi Başkanı Jaime Harrison, Harris'in gerekli delege sayısına ulaştığını açıkladı.

Kongre Süreci

Demokrat Parti'nin başkan adayı, 19-22 Ağustos tarihlerinde Chicago'da yapılacak olan parti kongresinde resmi olarak belirlenecek.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR kolları sıvadı! Her ay düzenli destek 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek

Honda Civic'te Ağustos ayı indirimi patlaması! Sürüş keyfinin alasını yaşayacaksınız

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!

İstanbulkart’ı olanın cüzdanını kabartacak gelişme! Para iadesi kampanyası duyuruldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!

SGK arsa ve konut piyasasına el attı! Başvurulara koşun: 692.000 TL'den başlıyor

Konut kredisi alacaklar dikkat! O tarihi bekleyin faizler yüzde 1'den düşecek

Honda Civic'te Ağustos ayı indirimi patlaması! Sürüş keyfinin alasını yaşayacaksınız

İstanbulkart’ı olanın cüzdanını kabartacak gelişme! Para iadesi kampanyası duyuruldu

Ağustos’ta faizler fırladı! 100.000 TL'si olan bu tutarı kazanacak

Dün resmen güncellendi! Emekli promosyonlarına taze revize geldi

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

İŞKUR kolları sıvadı! Her ay düzenli destek 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek

İş Bankası; Yapı Kredi Bankası ve Deniz Bank’ı sağda bırakarak fırladı! 54.000 TL promosyon ödeyecek

Emeliye müjde 09.46'da geldi! Ek zam onayında 7 Ağustos tarihine dikkat!