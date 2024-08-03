Trump ve Harris'in Canlı Yayın Tartışması

Trump, Harris ile Canlı Yayında Tartışacak

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokratların adayı Kamala Harris ile 4 Eylül'de canlı yayında karşılaşmayı kabul etti.

Tartışmanın Detayları

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda tartışmanın Fox News ev sahipliğinde gerçekleşeceğini duyurdu. Pensilvanya'da düzenlenecek olan tartışmanın moderatörleri Bret Baier ve Martha MacCallum olacak. Trump, kuralların Biden ile yapılan tartışmalarla aynı kalacağını belirtti.

Trump'ın Açıklamaları

Trump, tartışmanın "bir saha dolusu insan" önünde yapılacağını ifade ederek, "Demokratlar, yenilgiyi kabul eden bir adayı gayri resmi şekilde değiştirdi. Bu demokratik bir tehdittir. Ancak bu 'darbenin' sonuçlarıyla yüzleşmeye hazırım," dedi. Ayrıca Harris ile tartışmaya yönelik hevesini de dile getirdi.

Harris'in Durumu

Harris, Fox News'in tartışma teklifi hakkında henüz bir yanıt vermedi. Öte yandan, Başkan Yardımcısı Harris'in Democratic Parti'nin başkanlık adayı olmayı garantilediği belirtiliyor. Demokrat Parti Ulusal Komitesi Başkanı Jaime Harrison, Harris'in gerekli delege sayısına ulaştığını açıkladı.

Kongre Süreci

Demokrat Parti'nin başkan adayı, 19-22 Ağustos tarihlerinde Chicago'da yapılacak olan parti kongresinde resmi olarak belirlenecek.