Trump ve Harris'in Tartışması: En İyi Münazara mı?

Trump, Harris ile Tartışmayı Değerlendirdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kamala Harris ile gerçekleştirdiği ilk canlı yayın tartışmasını "bugüne kadarki en iyi münazarası" olarak tanımladı. Tartışma, ABC News kanalında yayınlandı ve yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Trump'ın Açıklamaları

Trump, tartışmadan sonra Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, "Bunun en iyi münazaram olduğunu düşünüyorum, özellikle de bire karşı üç kişi olduğu için," dedi. Ayrıca, bu tartışmanın insanlar tarafından "büyük galibiyet" olarak değerlendirildiğini öne sürdü.

Seçim Materyali Olarak Tartışma

5 Kasım'da gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat aday Harris ile Cumhuriyetçi aday Trump arasındaki bu tartışma, iç politika, ekonomi, sınır güvenliği ve dış politika gibi önemli konular üzerine odaklanarak tarafların görüş ayrılıklarını gözler önüne serdi.