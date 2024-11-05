Trump ve Harris Seçim Kampanyalarını Noktaladı

Trump ve Harris Seçim Kampanyalarını Tamamladı

ABD'de Cumhuriyetçi aday Donald Trump, seçim kampanyasını Michigan eyaletinde, Demokrat aday Kamala Harris ise Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde sonlandırdı.

Yoğun Kampanya Günleri

Yerel basında yer alan bilgilere göre, başkan adayları Trump ve Harris seçim kampanyalarının son gününde yoğun etkinlikler düzenledi. Trump, 2016 ve 2020'de olduğu gibi son mitingini Michigan'da gerçekleştirdi.

Trump’ın Seçim Vaatleri

Mitingde Trump, seçim vaatlerini bir kez daha dile getirerek, Rusya-Ukrayna Savaşını sonlandırma ve Orta Doğu'ya barış getirme vaadinde bulundu. Ayrıca, seçimden 'hile yapılamayacak kadar büyük bir zaferle' ayrılacağını belirterek, "5 Kasım, Amerikan tarihinin en büyük günü olacak." ifadesini kullandı.

Harris'in Seçmenlere Çağrısı

Pensilvanya'da bulunan Harris ise seçmenlere sandık başına gitmeleri yönünde çağrıda bulundu. "Pensilvanya'da herkesin oy kullanmasına ihtiyacımız var, bu seçimin sonucunu siz belirleyeceksiniz," diye konuştu. Harris, Philadelphia'da ilk kez oy kullanacak bazı seçmenlerle de sohbet etti.

Seçim Gecesi Planları

ABD medyasına yansıyan bilgilere göre, Harris seçim gecesi sonuçları Washington DC'de bulunan Howard Üniversitesi kampüsünde takip ederken, Trump seçim gecesini Florida'nın West Palm Beach kentinde geçirecek.

Seçim Sistemi ve Salıncak Eyaletler

ABD başkanlık seçimlerinde 538 delege bulunmaktadır ve 270 delegeye ulaşan aday yarışı kazanacaktır. Bu seçimlerde salıncak eyaletler olarak bilinen Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, North Carolina, Michigan ve Wisconsin ülkedeki bir sonraki başkanın kim olacağının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak.