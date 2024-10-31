Trump ve Harris Wisconsin'de Seçim Kampanyası Düzenliyor

Trump ve Harris Wisconsin'de Seçim Stratejileri Üzerine Yoğunlaşıyor

ABD'deki başkanlık seçimlerinin yaklaşmasıyla Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat rakibi Kamala Harris, stratejik önem taşıyan Wisconsin eyaletinde destek toplamaya yönelik kampanyalar düzenledi.

Yarışta Yüzde 0,2'lik Fark

Real Clear Politics sitesine göre, anket sonuçlarına göre Harris, Wisconsin'de Trump'ı yalnızca %0,2 oranla geçiyor.

Karşıt Konuşmalar

Kampanyası çerçevesinde Harris, eyaletin başkenti Madison'da konuşma yaparken, Trump ise Green Bay bölgesinde kendine destek verenlere seslendi. Trump, New York'taki bir mitingdeki ırkçı şakayı ele alarak President Biden'ın kendisi ve Harris hakkında sarf ettiği "çöp" ifadesine tepki gösterdi. Trump, "250 milyon Amerikalının çöp olmadığını söyleyerek başlayacağım" dedi.

Harris'in Tepkisi

Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Trump'ın ülke üzerindeki etkilerini eleştirirken, genç seçmenlerin değişim için istekli olduğunu vurguladı. Harris, konuşması sırasında protestocuların Gazze ile ilgili sloganlarıyla karşılaştı. Protestolara yanıt veren Harris, "Hepimiz Gazze'deki savaşın sona ermesini istiyoruz" dedi.

Biden'ın "Çöp" Gafı ve Tepkiler

Trump'ın mitinginde komedyen Tony Hinchcliffe'in Porto Riko hakkındaki şakasını eleştiren Biden, bu şakalaşmanın mantıksız olduğunu belirtti. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, Biden'ın sözlerinin Trump destekçilerini hedef almadığını savundu.

Bu gelişmelerle birlikte, Wisconsin'de seçim atmosferi giderek kızışıyor ve her iki aday da desteklerini artırmanın yollarını arıyor.