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Trump ve Johnson'dan Olimpiyat Açılış Törenine Sert Eleştiriler

Eski ABD Başkanı Trump, 2024 Paris Olimpiyatları açılış gösterilerini "rezalet" olarak tanımlarken, Johnson da eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 11:00
Trump ve Johnson'dan Olimpiyat Açılış Törenine Sert Eleştiriler

Trump'ın Olimpiyat Açılış Törenine Yorumları

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılışında gerçekleştirilen gösterilere yönelik sert eleştirilerde bulundu. Trump, Fox News’a verdiği röportajda, "Açılış töreninin rezalet olduğunu düşündüm" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Ayrıca, 2028 yılında düzenlenecek Los Angeles Olimpiyat Oyunları için böyle bir durumun yaşanmayacağına inandığını belirtti.

Mike Johnson'dan Tepki

Temsilciler Meclisi Başkanı ve Cumhuriyetçi Mike Johnson, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, açılış gösterilerini eleştirdi. Johnson, gösterilerde Son Akşam Yemeği ile alay edilmesinin, dünya çapında Hristiyanlar için "şoke edici ve aşağılayıcı" olduğunu ifade etti.

Fransa'daki Tepkiler

Fransa'nın ev sahipliği yaptığı bu tören, Hz. İsa'ya saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle de eleştirilere maruz kaldı. Açılış töreninde, drag queen performanslarının yer alması ve dini sembollerin alaycı bir şekilde tasvir edilmesi, geniş bir tepki topladı.

Fransa Katolik Kilisesi, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bu tören, maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Orta Doğu Kiliseler Konseyi'nin Açıklaması

Orta Doğu Kiliseler Konseyi (MECC), Paris Olimpiyatları açılışında yaşanan olayların, özgürlük ve insan onuru kavramlarıyla alakalı bir cehaleti gözler önüne serdiğini vurguladı.

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