Trump ve Kral Abdullah, Beyaz Saray'da Görüşmek İçin Bir Araya Gelecek

Trump ve Kral Abdullah, 11 Şubat'ta Beyaz Saray'da Görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, 11 Şubat tarihinde Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Bu önemli görüşmenin detayları Ürdün Krallığı tarafından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, Trump'ın Kral Abdullah'ı Washington'a davet ettiği ve görüşmenin ikili ilişkilerin güçlendirilmesi açısından büyük bir öneme sahip olduğu vurgulandı. İki liderin, geçtiğimiz hafta telefonda görüştükleri de ifade edildi.

Bu buluşma, Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin Ürdün ve Mısır gibi Arap ülkelerine sürülmesi yönündeki tartışmalı açıklamalarının ardından gerçekleşiyor. ABD Başkanı, Gazze'nin 'temizlenmesi' için bu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesini ve bu kişilerin farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesini önermişti.

Trump, bu planın 'geçici' veya 'uzun süreli' olabileceği belirtirken, Ürdün ve Mısır, Gazzelilerin başka ülkelere tehcir edilmesine karşı olduklarını dile getirdi. Bu durum, liderlerin yapacağı görüşmenin önemini artırıyor.