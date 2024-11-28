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Trump ve Meksika Devlet Başkanı'ndan Çelişkili Açıklamalar

Trump ve Sheinbaum, telefon görüşmesindeki sınır kapama tutumlarında net bir çelişki sergili.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 10:54
Trump ve Meksika Devlet Başkanı'ndan Çelişkili Açıklamalar

Trump ve Sheinbaum Arasındaki Telefon Görüşmesinden Çelişkili Açıklamalar

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki sınırın kapanmasını kabul ettiğini duyurdu.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Sheinbaum ile uyuşturucu akışı ve göçmen sorununu görüşmek üzere bir araya geldiğiniz belirtti. Trump, Meksika'nın ABD'ye olan göçü durdurma konusunda anlaşmaya vardığını ve ülkeler arası sınırın "etkin bir şekilde kapatılacağını" iddia etti.

Ancak, Sheinbaum bu açıklamalara yanıt vererek, Meksika'nın sınırları kapamak değil, hükümetler ve halklar arasında köprüler kurmak istediğini ifade etti. X sosyal medya platformu üzerinden görüşmesini değerlendiren Sheinbaum, Trump ile yaptığı görüşmede, ülkelerinin göç sorununa insani yaklaşım ile çözüm bulma stratejisini aktardığını açıkladı.

Sheinbaum, Meksika'nın insan haklarına saygı göstererek göç sorunuyla başa çıkmayı planladığını, bu sayede göçmenler ve karavanların sınıra ulaşmadan önce gerekli desteklerin sağlandığını belirtti.

Öte yandan, Trump'ın Kanada ve Çin'e yönelik yeni tarifeler açıklamasının ardından Sheinbaum, bu gümrük vergilerine karşı eleştirilerde bulunmuştu. Sheinbaum, "Bir gümrük vergisinin ardından, buna yanıt olarak bir diğeri gelecek ve bu durum, ortak işletmeleri riske atana kadar devam edecektir," ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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