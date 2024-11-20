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Trump ve Musk, SpaceX'in Starship Roketinin Fırlatılmasını İzledi

Trump, Elon Musk ile birlikte SpaceX'in Starship roketinin 6. test fırlatışını izledi. Fırlatıcı başarılı iniş gerçekleştiremedi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 01:46
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 01:46
Trump ve Musk, SpaceX'in Starship Roketinin Fırlatılmasını İzledi

Trump ve Musk, Starship Roketinin Fırlatışında Bir Araya Geldi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX’e ait Starship roketinin 6. test fırlatılışını izlemek üzere Texas'ta bir araya geldi. İki isim arasındaki yakın siyasi ilişki, fırlatış töreninde bir kez daha gözler önüne serildi.

SpaceX'in Starship Roketi Başarıyla Fırlatıldı

Event, SpaceX'in en büyük roketi olan Starship'in uzaya 6. kez fırlatılması nedeniyle gerçekleştirildi ve Amerikan medyasının yoğun ilgisini çekti. Trump, seçim sürecinde kendisine önemli bağışlar yapan Musk'a destek vererek, yeni oluşturulacak Hükümet Verimliliği Departmanı'nı yönetmesi için onu görevlendireceğini belirtti.

Fırlatıcı İniş Yapamadı

Roket, Texas'taki fırlatma alanından yerel saatle 16:00'da başarıyla fırlatıldı. Uzaya taşıdığı mekiği bıraktıktan sonra geri dönmeye başlayan fırlatıcı, geçtiğimiz testte olduğu gibi başarılı bir iniş gerçekleştiremedi. Ekranlarda görülen görüntüler doğrultusunda, fırlatıcı Meksika Körfezi'nde denize yavaşça indi ancak kısa süre sonra patladı.

SpaceX'in Gelecek Hedefleri

SpaceX yetkilileri, Starship test denemelerine devam edeceklerini ve programlarının aksamayacağını duyurdu. Yaklaşık 121 metre uzunluğunda ve yeniden kullanılabilir olan Starship, şimdiye kadar yapılmış en büyük roket olarak tanınıyor. Elon Musk, önümüzdeki iki yıl içerisinde Mars'a mürettebatsız 5 farklı Starship roketi fırlatmayı planlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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