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Trump ve Netanyahu, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da Görüşecek

Trump ile Netanyahu'nun 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da yapacağı görüşme, bölgedeki güncel meseleleri ele alacak.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 21:30
Trump ve Netanyahu, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da Görüşecek

Trump ve Netanyahu'nun Tarihi Buluşması

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 4 Şubat tarihinde Beyaz Saray'da bir araya geliyor. Bu önemli buluşma, iki liderin bölgede yaşanan güncel meseleleri görüşmesi açısından büyük bir öneme sahip.

Görüşmenin Detayları

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet ettiği bildirildi. Özellikle Trump'ın başkanlık koltuğuna ikinci kez oturmasının ardından Beyaz Saray'a davet ettiği ilk yabancı liderin Netanyahu olduğu belirtildi.

Gündem Maddeleri

Beyaz Saray'daki görüşmede, Gazze'deki ateşkes başta olmak üzere, bölgedeki güncel sorunların ele alınması bekleniyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre, bu görüşme bölgede olumlu bir değişim yaratma potansiyeline sahip.

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