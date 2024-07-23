Trump ve Netanyahu Washington'da Buluşacak

Trump ve Netanyahu'nun Önemli Görüşmesi

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Washington'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geleceğini duyurdu. Görüşme 25 Temmuz Perşembe günü Florida'da gerçekleştirilecek.

Barış için Güçlü Adımlar

Trump, görüşme öncesi Social Truth hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'yu ağırlayacağını belirtti. Geçmiş başkanlık dönemindeki Abraham Anlaşmaları gibi başarılı diplomasi örneklerine dikkat çeken Trump, "O dönemde bölgede barış ve istikrar vardı. Yine olacak." ifadelerini kullandı.

Güç Yoluyla Barış Vurgusu

Trump, Ukrayna dahil diğer devlet başkanlarına hitaben, "Benim gündemim, 'güç yoluyla barış' hedefini gütmektedir. Bu yaklaşım, savaş ve çatışmaların önüne geçecektir." dedi. Ayrıca, dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını kaybettiğini belirterek, Kamala Harris'in bu durumu değiştiremeyeceğini savundu.