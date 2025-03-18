Trump ve Putin Arasında Enerji Altyapısında Ateşkes Mutabakatı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili önemli bir mutabakata vardıklarını duyurdu. Görüşmede, enerji ve altyapı alanlarında derhal ateşkes sağlanması gerektiği ifade edildi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Putin ile olan telefon görüşmesinin son derece verimli geçtiğini vurguladı. Açıklamasında, "Tüm enerji ve altyapı alanlarında derhal ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldık," dedi.

Bu görüşmenin ardından, Trump, gelecekteki müzakerelerin de süreceğine işaret ederek, "Rusya ile Ukrayna arasında tam bir ateşkesin sağlanması ve savaşın sona ermesi için birlikte çalışacağımız hususunda anlaştık," değerlendirmesini yaptı.

Barış anlaşmasının sağlanması yönünde pek çok detayın tartışıldığını belirten Trump, "Şu anda bu süreç işliyor, umarım insanlık adına bu işi bitireceğiz," şeklinde konuştu.

Beyaz Saray, Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesine dair yaptığı resmi açıklamada, iki liderin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "kalıcı bir barışla" sona ermesi için kapsamlı müzakerelerin sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.