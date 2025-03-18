Trump ve Putin'den Rusya-Ukrayna Ateşkesi için Kritik Görüşme

Trump ile Putin'den Ateşkes Üzerine Görüşme

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna ateşkes süreci masaya yatırıldı. Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dan Scavino tarafından aktarılan bilgilere göre, iki lider kapsamlı ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme Detayları

Görüşmenin ABD yerel saatiyle 10.00'da başladığı ve toplamda 2,5 saat sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Henüz Beyaz Saray'ın resmi bir açıklama yapmadığı belirtilirken, görüşmenin verimli geçtiği kaydedildi.

Bu görüşme, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin düşürülmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.