Trump ve Putin, Kalıcı Barış İçin Müzakerelerde Anlaştı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesine dair önemli açıklamalar yaptı. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmede, her iki lider Rusya-Ukrayna savaşının kalıcı barışla sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir kaldı.

Açıklamada, "Bu çatışmanın kalıcı bir barışla sona ermesi gerektiği konusunda mutabık kaldık." ifadelerine yer verildi. Görüşmelerde, savaşın başlangıcından bu yana yaşananların öncesinde etkin bir çözüm önerisi olarak enerji ve altyapı ateşkesi ile birlikte Karadeniz'de deniz ateşkesinin uygulanmasının sağlanacağı belirtildi. Bununla birlikte, sürecin devamı için tam ateşkes ve kapsamlı müzakerelerin gerektiği vurgulandı.

Ateşkesle ilgili müzakerelerin Orta Doğu'da derhal başlayacağının belirtildiği açıklamada, görüşmelerin hangi ülkede gerçekleştirileceğine dair bilgi verilmedi. Ayrıca, iki liderin ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin her iki ülkenin çıkarına olacağı konusunda da mutabık kaldıkları kaydedildi.

Liderler, gelecekteki çatışmaları önlemek amacıyla Orta Doğu hakkında geniş kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Bu bağlamda, stratejik silahların yayılmasının durdurulması konusunda diğer ülkelerle işbirliği yapacakları ifade edildi. Ek olarak, iki liderin İran'ın asla İsrail'i yok edecek bir konumda olmaması gerektiği konusunda da ortak bir görüş belirttiği aktarıldı.