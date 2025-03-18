Trump ve Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı İçin Barış Sağlama Kararında Anlaştı

Beyaz Saray’dan Önemli Açıklama

Beyaz Saray, eski Başkan Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen görüşmelerin ardından önemli bir açıklama yaptı. İki lider, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sonlanması için "kalıcı bir barış" sağlanması ve kapsamlı müzakerelerin sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Barış Süreci İçin Adım Atma Zamanı

Tarafların, savaşın getirdiği yıkımın sona ermesi için dair görüşmelerin devam etmesine vurgu yaptığı belirtildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, müzakerelerin daha da ilerlemesi için gerekli adımların bir an önce atılması gerektiğinin altı çizildi.

Beyaz Saray yetkilileri, bu tür üst düzey görüşmelerin, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunmasını umuyor. Trump ve Putin’in uzlaşı sağlaması, küresel düzeyde önemli etkilere yol açabilir.