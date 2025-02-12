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Trump ve Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Durdurulması için Müzakerelere Başlıyor

Trump, Putin ile yaptığı görüşme sonrası Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için müzakerelere başlayacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 20:33
Trump ve Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Durdurulması için Müzakerelere Başlıyor

Trump ve Putin, Müzakereler için Anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için müzakerelere başlanması konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.

Verimli Bir Görüşme

Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, Putin ile uzun ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. İki ülkenin işbirliği yapmasının her iki tarafa da yarar sağlayacağını vurguladı.

Önemli Mesajlar

Görüşmede, her iki tarafın da milyonlarca ölümü durdurma yönündeki isteğini dile getiren Trump, "Ekiplerimizin derhal müzakerelere başlaması konusunda mutabık kaldık" dedi. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bu görüşme hakkında bilgi vereceklerini ifade etti.

Müzakerelere Katılacak İsimler

Trump, savaşın durdurulması için yapılacak müzakerelerde Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörü John Ratcliffe, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilci Steve Witkoff'un yer alacağını duyurdu.

Gelecek Vaat Ediyor

Putin'e teşekkür eden Trump, "Ben Başkan olsaydım yaşanmayacak olan bir savaşta milyonlarca insan öldü ama bu savaş artık sona ermeli" diyerek, çabalarının kısa zamanda başarılı bir sonuca ulaşacağına inandığını belirtti.

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