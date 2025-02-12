Trump ve Putin, Ukrayna Savaşının Sona Ermesi İçin Anlaştı

Trump ve Putin, Diplomatik Adım Attı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği son görüşmede, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi amacıyla görüşmelere başlamada mutabık kaldıklarını duyurdu.

Görüşmenin Detayları

Bu önemli görüşme, iki lider arasında uluslararası barışın sağlanması açısından hayati bir adım olarak değerlendiriliyor. Trump, liderler arasında yapılacak olan diplomatik müzakerelerin, çatışmanın sonlandırılmasında kritik bir rol oynayacağına inandığını ifade etti.

Ukrayna'daki Durum

Ukrayna, yaşanan bu çatışmanın etki alanında kalırken, dünya genelinde bu gelişmelere dair büyük bir merak ve beklenti hakim. Trump'ın açıklamaları, uluslararası arenada dikkatle izleniyor.