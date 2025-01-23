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Trump ve Suudi Veliaht Prens'ten Bölgesel İstikrar ve Ekonomi Vurgusu

Trump ve bin Selman, Orta Doğu'da istikrar ve ekonomik işbirliğini görüştü. Yatırım hedefi 600 milyar dolar.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 20:07
Trump ve Suudi Veliaht Prens'ten Bölgesel İstikrar ve Ekonomi Vurgusu

Trump ve Suudi Veliaht Prens'ten Bölgesel İstikrar ve Ekonomi Vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasındaki son telefon görüşmesinde, Orta Doğu'da istikrar ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği temel başlıklar olarak öne çıktı.

Beyaz Saray Açıklaması

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, dün gerçekleşen görüşmede, Orta Doğu'ya güvenliğin sağlanması, terörizmle mücadele çabaları ve bölgesel istikrarın artırılması konularının ele alındığı belirtildi. Ayrıca, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik işbirlikleri için gelecek dört yıl boyunca stratejilerin değerlendirildiği ifade edildi.

600 Milyar Dolar Yatırım Hedefi

ABD basınında yer alan haberlere göre, Veliaht Prens bin Selman, Trump ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında, Suudi Arabistan'ın ABD'ye 600 milyar dolar yatırım yapma vizyonunu paylaştığı kaydedildi.

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