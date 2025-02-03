Trump ve Trudeau Arasında Kritik Görüşme: Ticaret ve Uyuşturucu Sorunları Gündemde

Trump ve Trudeau Arasında Kritik Görüşme

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, Trudeau ile yüz yüze yaptığı konuşmanın ardından, yerel saatle 15.00'te bir kez daha bir araya geleceğini duyurdu.

Ticaret ve Uyuşturucu Konuları Gündemde

Trump, Trudeau ile yaptığı görüşmede, Kanada'nın ABD bankalarının kendi topraklarında faaliyet göstermesine izin vermediğini ve bu durumun ciddi sorunlar oluşturduğunu savundu. Ayrıca, bir "uyuşturucu savaşı" olduğunu vurgulayan Trump, "ABD'de yüz binlerce insan, Meksika ve Kanada sınırlarından gelen uyuşturucular sebebiyle hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara %25, Çin'den yapılan ithalata ise %10 oranında ek gümrük vergisi uygulama kararı aldığını bildirmişti. Trudeau'nun misilleme olarak, ABD'den gelen 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata %25 gümrük vergisi uygulanacağını açıklaması, ticaret müzakerelerini daha da gergin bir hale getirdi.

Trudeau, bu tarifelerin 30 milyar Kanada doları değerindeki mallar için salı gününden itibaren, 125 milyar Kanada doları değerindeki diğer mallar için ise 21 gün içinde yürürlüğe gireceğini ifade etti.