Trump ve Trudeau, Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Sınır Sorunlarını Görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rusya-Ukrayna Savaşı ve iki ülke arasındaki sınır meselelerini ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kanada Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Trump ve Trudeau telefonda yaptıkları görüşmede, ABD-Kanada sınırındaki fentanil kaçakçılığını sonlandırmaya yönelik ortak çalışma çabalarını değerlendirdi. Alınan önlemler sayesinde, sınırdan geçen uyuşturucu akışının önemli ölçüde azaldığı bildirildi.

Kanada’nın Fentanil ile Mücadelesi

Kanada hükümeti, "Fentanil Çarı" olarak atamak için yeni taahhütlerde bulunarak, kartelleri terörist olarak listelemeyi, sınırda 7/24 gözetim sağlamayı ve organize suç ile fentanil mücadele etmek için "Kanada-ABD Ortak Hareket Gücü"nü başlatmayı planladığını duyurdu.

Kamu güvenliği adına önemli bir adım atan Kanada, ABD’nin tarifelerine karşı duran uyuşturucu girişini engellemek amacıyla emekli komiser Kevin Brosseau'yu "Fentanil Çarı" olarak atadı.