Trump ve von der Leyen 'kayıp çocuk' krizini çözmek için iş birliği yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile dünya çapındaki kayıp çocuk sorununu görüştüklerini ve bu konuda birlikte çalışacaklarını açıkladı.

Trump, görüşmeye ilişkin paylaşımını ABD merkezli Truth Social platformundaki hesabından yaptı. Konuya eşi Melania Trump'ın özel ilgi gösterdiğini belirten Trump, sorunu çözmek için von der Leyen ile iş birliği yürüteceklerini kaydetti.

Zelenskiy'den Melania Trump'a takdir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Trump'ın paylaşımına ABD merkezli X platformundan yanıt verdi. Zelenskiy, Melania Trump'ın konuya olan ilgisinden memnuniyet duyduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Şefkatini ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e yazdığı mektubu derinden takdir ediyoruz. Bu konu, savaşın insani trajedisinin merkezinde yer alıyor. Çocuklarımız, parçalanmış ailelerimiz, ayrılığın acısı. En az 20 bin çocuk kaçırıldı."

Zelenskiy ayrıca Rusya'daki Ukraynalı esirlerin serbest bırakılmasını talep ederek bunun barışın sağlanmasının bir parçası olduğunu ve esir takası müzakereleri için çalışacaklarını vurguladı.