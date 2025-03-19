Trump ve Zelenskiy, Ateşkes Sürecini Görüşüyor

Trump ve Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için telefon görüşmesi yapıyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 18:39
Trump ve Zelenskiy, Ateşkes Sürecini Görüşüyor

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yönelik ateşkes müzakerelerini görüşmek amacıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyor.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dan Scavino, X hesabından yaptığı paylaşımla, iki liderin telefon görüşmesinin devam ettiğini duyurdu.

Trump'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından, bugün Zelenskiy ile bir araya gelmesi, ateşkes müzakereleri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Görüşmenin detaylarının ele alındığı belirtilirken, Beyaz Saray'dan bu konuyla ilgili bir yazılı açıklamanın yapılması bekleniyor.

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