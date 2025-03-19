Trump ve Zelenskiy Enerji Üretiminde Kısmi Ateşkes Anlaştı

Beyaz Saray, Trump ve Zelenskiy'nin enerji alanlarında kısmi ateşkes sağladığını duyurdu. Teknik ekipler Suudi Arabistan'da görüşecek.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 21:49
Trump ve Zelenskiy Enerji Üretiminde Kısmi Ateşkes Anlaştı

Beyaz Saray'dan Çarpıcı Açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında gerçekleşen görüşmenin verimli geçtiğini açıkladı ve iki liderin enerji üretim alanları konusunda kısmi bir ateşkes sağlama konusunda anlaştığını vurguladı.

Ateşkesin Genişletilmesi Planlanıyor

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Zelenskiy ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, müzakerelerde önemli mesafeler kat edildiğini ifade etti.

Leavitt, "İki lider enerji alanları konusunda kısmi bir ateşkes konusunda mutabık kaldı. Teknik ekipler önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'da bir araya gelerek ateşkesin Karadeniz'i de kapsayacak şekilde genişletilmesi konusunu görüşecek." dedi.

Barışa Yakın Olmanın Önemi

Savaşın sona ermesi konusunda ciddi gelişmeler kaydettiklerini anlatan Leavitt, "Barışa hiç bu kadar yakın olmamıştık. Başkan Trump sayesinde buradayız. Bu korkunç savaş, Başkan Trump yönetiminde olsaydı hiç başlamazdı, ama kendisi bunu kesin olarak bitirmeye kararlı." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'den Patriot Talebi

Leavitt, Zelenskiy'nin Trump'tan Patriot füzeleri talep ettiğini belirtti ve Trump'ın Avrupa'da bulunan füzelerin temin edilmesi konusunda Kiev'le işbirliği yapacaklarını vurguladığını söyledi. "ABD, Ukrayna'ya savunma istihbaratı sağlamaya devam edecek." diye ekledi.

Geçici Ateşkes ve Güvenlik

Tarafların geçici ateşkesin savaşın sona ermesi ve güvenliğin sağlanması çerçevesinde önemli bir ilk adım olabileceği konusunda mutabık kaldığını bildiren Leavitt, Zelenskiy'nin de buna vurgu yaptığını ifade etti. Trump'ın, Ukrayna'daki elektrik ve nükleer santrallerin işletiminin güvenlik açısından faydalı olacağını söylemesi de dikkat çekti.

Leavitt, ABD heyetinin Suudi Arabistan'a giderek ateşkes müzakerelerine devam edeceğini ve tarafların enerji alanlarından başlayacak geçici ateşkesin genişletilmesi konusunda anlaştıklarını açıkladı.

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