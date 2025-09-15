Trump: Washington'da Gerekirse Ulusal Acil Durum İlan Edeceğim

Trump, Muriel Bowser'ın ICE ile işbirliği yapmayacağını duyurmasına tepki göstererek gerekirse ulusal acil durum ilan edip federal yönetim uygulayacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 09:37
Bowser'ın ICE açıklamasına sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'ın Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser'ın ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleriyle işbirliği yapmayacağını açıklaması üzerine gerekirse ulusal acil durum ilan edip, federal yönetim uygulayacağını bildirdi.

Trump, açıklamayı ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Washington'daki suç oranlarına ve Bowser'ın sözlerine dikkati çekerek tepkisini dile getirdi.

Paylaşımında federal hükümet müdahalesi sayesinde Washington'un birkaç hafta içinde ABD'nin ve hatta dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri olmaktan çıkarak en güvenli şehirlerden birine dönüştüğünü savunan Trump, şehrin "neredeyse hiç suç olmayan bir yer" haline geldiğini iddia etti.

Trump, kentin restoranları, mağazaları ve işletmelerinin dolup taştığını belirterek, Bowser'ın ICE ile işbirliği yapmayacağını açıkladığını tekrar etti ve bunun sonuçlarına ilişkin endişesini dile getirdi.

Bowser'ın sözlerine tepki gösteren Trump, "Bunun olmasına izin verirsem, suçlar yeniden patlak verecektir. Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Gerekirse ulusal acil durum ilan edip, federal yönetim uygulayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

