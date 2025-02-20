Trump: Washington DC'nin Yönetimi Federal Hükümete Devredilmeli

Donald Trump, Washington DC'nin yönetiminin federal hükümete devredilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 09:54
Trump: Washington DC'nin Yönetimi Federal Hükümete Devredilmeli

Trump'tan Washington DC Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC'nin yönetiminin federal hükümet tarafından devralınması gerektiğini açıkladı. Florida'dan Washington'a dönerken uçakta gazetecilere konuşan Trump, konuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Trump, Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser'ı sevdiğini belirterek, ancak onun yönetiminin "iş yapmadığını" savundu. Başkan, başkentteki suç oranının ve evsizlerin sayısının giderek arttığını ifade etti.

Federal Yönetim Çağrısı

Federal hükümetin başkentin yönetimini devralması gerektiğini kaydeden Trump, "Bunu güçlü bir şekilde, yasalara ve düzene dayalı olarak, tamamen kusursuz bir şekilde yürütmemiz gerektiğini" söyledi.

Trump, "Washington DC'yi devralmalıyız, güvenli hale getirmeliyiz. İnsanlar öldürülüyor. Harika bir polis departmanı var ama doğru kullanılmıyor," diyerek son günlerdeki güvenlik sorunlarına dikkat çekti.

Washington DC'nin Özerklik Durumu

Washington DC, belediye başkanı ve belediye meclisi tarafından yönetilmesine rağmen, 1973 Home Rule Act nedeniyle ABD Kongresi'nin denetimine tabi. Bu yasa, Washington DC'ye sınırlı bir özerklik tanırken, Kongre başkent tarafından çıkarılan yasaları gözden geçirme, veto etme ve gerektiğinde müdahale etme hakkına sahip.

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