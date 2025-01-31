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Trump, Washington Uçak Kazasında Biden ve Obama Yönetimlerini Suçladı

Trump, Washington'daki trajik kazadan beridir Biden ve Obama yönetimlerini FAA'daki liyakatsız işe alımlarla suçladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 10:19
Trump, Washington Uçak Kazasında Biden ve Obama Yönetimlerini Suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, Washington yakınlarında gerçekleşen ve 67 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin eski başkanlar Barack Obama ve Joe Biden yönetimlerini suçladı. Kazanın, uçak ve askeri helikopterin çarpışması sonucu meydana geldiğini belirten Trump, Federal Havacılık İdaresi (FAA) üzerinde liyakatsizlik iddialarını gündeme getirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump, "Bu şok edici olay, Obama ve Biden yönetimleri sırasında FAA'da liyakat ve yeterliliği en aza indiren sorunlu ve muhtemelen yasa dışı kararları izlemektedir" dedi.

FAA'nın İşe Alım Politikaları Eleştirildi

Trump, Obama yönetiminin FAA'nın işe alım süreçlerini objektif yeterlilikten uzaklaştırdığını, kendisinin başkanlık döneminde ise güvenlik standartlarını yükselttiğini belirtti. Biden yönetiminin ise liyakata dayalı işe alımları reddettiği ve "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" taktiklerine yöneldiğini iddia etti.

Kazanın, FAA'nın güvenlik ve yeterlilik gerekliliklerinin artırılması ihtiyacını trajik bir biçimde ortaya koyduğunu ifade eden Trump, yeni Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ve FAA Yönetici Vekili Christopher Rocheleau'ya güvenlik protokollerinde yapılan işe alım kararlarını gözden geçirme talimatı verdi.

Kazanın Detayları

Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ile 4 kişilik mürettebatı taşıyan bir yolcu uçağının, 3 askeri personelin bulunduğu bir helikopterle çarpışması sonucu potansiyel bir facia yaşandı. Yetkililer, kazada kurtulan olmadığını doğruladı.

Trump, kazanın önlenememesinin nedenlerinden birinin hava trafik kontrol kulesinin helikopteri geç uyardığını savundu. "Uyarılar çok çok geç geldi, hangi akla hizmetle hazırda bulunan en iyi insanları bu görevlere almıyorlar?" diye sordu.

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