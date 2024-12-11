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Trump, Yeni Ankara Büyükelçisi Adayını Açıkladı: Tom Barrack

Donald Trump, yeni Ankara Büyükelçisi olarak Tom Barrack'ı aday gösterdi. Barrack'ın geçmişi dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 03:23
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 03:23
Trump, Yeni Ankara Büyükelçisi Adayını Açıkladı: Tom Barrack

Tom Barrack, Türkiye'nin Yeni Büyükelçisi Adayı

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, ülkesinin yeni Ankara Büyükelçisi olarak Colony Capital adlı yatırım şirketinin kurucusu Tom Barrack'ı aday gösterdi.

Trump'ın Duyurusu

Trump, sosyal medya platformu Truth'taki hesabından yaptığı paylaşımda, "Tom Barrack'ın Türkiye'ye bir sonraki büyükelçimiz olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Tom, 30 yıl boyunca küresel bir özel sermaye şirketini başarıyla yönetti. Hem siyaset hem de iş dünyasındaki çok çeşitli kanaat önderleri nezdinde saygı duyulan, deneyimli ve makul bir isim olarak tanınmaktadır," ifadesini kullandı.

Barrack'ın Geçmişi

Tom Barrack, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin etki ajanı olarak yasa dışı faaliyet göstermekle suçlanmıştı. Ancak karşı karşıya olduğu 9 suçlamanın tamamından 2022'de beraat etti.

Büyükelçi Ataması Süreci

ABD'de başkanın yaptığı büyükelçi atamalarının Senato tarafından onaylanması gerekiyor. Bu süreç, Barrack'ın büyükelçilik görevine atanıp atanmayacağını belirleyecek.

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