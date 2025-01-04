Trump, Yeni Yönetiminde 3 Önemli Adayı Duyurdu

Trump, Yeni Yönetimindeki Adayları Duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, yönetiminde görev alacak üç yeni adayını duyurdu. Trump, Truth Social sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlarda, Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, Tallin Büyükelçiliği ve Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcılığı için adaylarını açıkladı.

Tallin Büyükelçiliği İçin Roman Pipko Adayı

Trump, Tallin Büyükelçiliği için Roman Pipko'yu aday gösterdi. Pipko'nun Estonya'da doğup büyüdüğünü ve yasal bir göçmen olarak ABD’yi birçok uluslararası görevde temsil ettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü Adayı Tammy Bruce

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü için Tammy Bruce'u aday gösteren Trump, Bruce'un yirmi yılı aşkın bir süredir Amerikan halkına gerçeği sunduğunu vurguladı.

Orta Doğu Temsilci Yardımcılığı İçin Morgan Ortagus

Trump, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü yapmış Morgan Ortagus'u da Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcılığına aday gösterdi.

ABD'de başkanın büyükelçi atamalarının Senato onayına tabi olduğunu unutmayalım.