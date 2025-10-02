Trump Yönetimi 9 Üniversiteye Federal Fon İçin 'Akademik Mükemmeliyet' Sözleşmesi Çağrısı

Trump yönetimi, 9 üniversiteye federal fonlara öncelikli erişim için 10 maddelik 'Yükseköğretimde Akademik Mükemmeliyet Sözleşmesi' imzalama çağrısı yaptı.

Sözleşme şartları, yaptırımlar ve üniversitelerin listesi

ABD'de Donald Trump yönetimi, ülkenin 9 üniversite yönetimine federal fonlara öncelikli erişim sağlamak için çok maddeli bir sözleşme imzalama çağrısı yaptı. Wall Street Journal'ın haberine göre, söz konusu belge "Yükseköğretimde Akademik Mükemmeliyet Sözleşmesi" başlığıyla yayımlanan 10 maddelik geniş kapsamlı bir metin.

Mektupta, sözleşmeyi kabul eden kurumların ırk veya cinsiyete dayalı kabul uygulamalarını yasaklama, beş yıl boyunca öğrenim ücretlerini dondurma, uluslararası lisans öğrenci sayısını sınırlama, standart sınav şartı getirme ve not şişirilmesini ele alma gibi koşulları yerine getirmesinin beklendiği belirtildi. Bu şartları kabul eden okulların "önemli federal fonlara öncelikli erişim hakkı" elde edeceği vurgulandı.

Mektupta ayrıca, sözleşmenin hükümet için üniversitelerin medeni haklar yasalarına uyduğuna ve federal öncelikleri güçlü şekilde sürdürdüklerine dair güvence sağlayacağı, anlaşma şartlarını ihlal eden kurumların ise o yıl aldıkları federal fonları ve özel bağışları geri ödemek zorunda kalabileceği kaydedildi.

Sözleşmeye imza atan üniversitelerin performansının değerlendirilmesi için öğretim üyeleri, öğrenciler ve çalışanlar arasında anonim anketler yapılacağı, bu sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı ve Adalet Bakanlığı tarafından inceleneceği mektupta belirtildi.

Mektup, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Vanderbilt, Dartmouth, Pennsylvania, Güney California (USC), Texas, Arizona, Brown ve Virginia üniversitelerinin yönetimlerine gönderildi. Mektupta ayrıca anlaşmanın çalışanların kurum adına siyasi görüş açıklamalarını yasakladığı da ifade edildi.

Amerikan Eğitim Konseyi ise sözleşmenin özellikle siyasi ifade ile ilgili şartlarının kaygı verici olduğunu belirterek, "Entelektüel ortamın canlı ve açık uçlu olup olmadığına kim karar verecek? Bu, federal hükümetin karışacağı bir alan değil. Bunun ifade özgürlüğü üzerindeki etkileri korkunç." ifadelerini kullandı.

Daha önce federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, Filistin'e destek amaçlı kampüs protestoları ve çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gerekçesiyle federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

