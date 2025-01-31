Trump Yönetimi, Cinsiyet Zamirlerini Kaldırma Yönergesi Yayınladı

Trump Yönetimi'nden Cinsiyet Zamirlerine Yasağı Uygulama Geliyor

Donald Trump yönetimi, "erkek ve kadın olarak sadece iki cins vardır" şeklindeki resmi politikasının bir devamı olarak federal çalışanlarına yeni bir yönerge gönderdi. Bu yönerge doğrultusunda, çalışanların e-posta imzalarında cinsiyet farklılıklarını ifade eden zamirleri kullanmamaları talep ediliyor.

Federal Kurumlarda Değişim Başladı

Amerikan ABC News'da yer alan habere göre, birçok federal kurum, çalışanlarına gönderdiği talimatla mesai bitimine kadar e-posta imzalarında cinsiyet belirten zamirleri kaldırmalarını istedi. Çalışanlar, erkekler için "o/onun" (he/him), kadınlar için "o/onun" (she/her), ve cinsiyet tanımlamalarına atıfla "onlar/onların" (they/them) gibi zamirleri kullanamayacak.

Bu değişiklik, Trump yönetiminin, özellikle trans ve eşcinsel bireylerin cinsiyet kimliklerine saygı gösteren zamirlerin federal kurumlarda kullanılmasına son vermeyi hedeflediğini ortaya koyuyor. Trump, 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından yaptığı açıklamada, yeni yönetimin resmi politikasının bu doğrultuda olacağını belirtmişti.

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Uygulamalarına Son Verildi

Aynı gün Trump, Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarının kaldırılması yönünde başkanlık kararnamesi imzaladı. Bu adım, ABD hükümeti içerisinde çeşitliliğin ve kapsayıcılığın zayıflatılması yönünde önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor.