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Trump Yönetimi, Deneme Sürecindeki Çalışanları İşten Çıkarmaya Başladı

ABD Başkanı Trump, deneme süresindeki federal çalışanların işten çıkarılması talimatı verdi. Bu karar, yüz binlerce çalışanı etkileyecek.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 12:36
Trump Yönetimi, Deneme Sürecindeki Çalışanları İşten Çıkarmaya Başladı

Trump Yönetimi, Federal Çalışanların İşten Çıkarılmasına Başladı

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, deneme sürecindeki federal hükümet çalışanlarının işten çıkarılması konusunda önemli bir adım attı. ABD Personel Yönetim Ofisi (OPM), federal hükümet kurumlarıyla yaptığı görüşmelerde, deneme sürecindeki çalışanların işten çıkarılması talimatını verdi.

İşten Çıkarılan Çalışanlar ve Uyarılar

Bu görüşmelerin ardından, bir yıldan daha kısa süredir federal kurumlarda görev alan deneme süreci aşamasındaki çalışanların işten çıkarılmasına başlandığı bildirildi. İsmini vermek istemeyen bir OPM çalışanı, deneme sürecindeki OPM personelinin de işten çıkarıldığını ve yarım saat içinde binayı terketmelerinin istendiğini belirtti.

Ayrıca, federal hükümet kurumlarına, iş yerlerinde büyük kesintiler olacağı konusunda uyarılar yapıldığı öğrenildi. İşten çıkarmaların ne kadar süreceği veya kaç çalışanın etkileneceği netlik kazanmadı. Ancak, bu kararın yüz binlerce çalışanı etkileyebileceği ifade ediliyor.

Trump, 20 Ocak 2017'de göreve geldiğinden itibaren, başta Adalet Bakanlığı olmak üzere birçok federal kurumda görev yapan kişilerin görevine son vermişti.

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