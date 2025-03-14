Trump Yönetimi, Doğumla Vatandaşlık Hakkını Kaldıran Kararın Uygulanmasını Talep Etti

Trump Yönetimi Yüksek Mahkemeye Başvurdu

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, doğumla vatandaşlık hakkı elde edilmesini kısıtlayan kararnamenin kısmen yürürlüğe girmesi için Yüksek Mahkemeye başvurdu. Bu adım, Maryland, Massachusetts ve Washington'daki federal yargıçların ülke genelinde kararnamenin uygulanmasını durduran kararlarına karşı atıldı.

Bölgesel Kararların Sınırları

Adalet Bakanlığı aracılığıyla yapılan başvuruda, bölge yargıçlarının kararlarının ülke çapında geçerli olamayacağı savunuldu. Dilekçede, bu kararların yalnızca davayı açan ve mahkemenin yetki alanındaki davacılarla sınırlı tutulması gerektiği vurgulandı. Yasal süreç devam ederken, kararnamenin ülke genelinde kısmen uygulanması talep edildi.

Başkanlık Kararnamesinin İçeriği

Başkan Trump, yemin töreninin yapıldığı 20 Ocak tarihinde, ABD'de doğan çocukların otomatik vatandaşlık kazanmasını sağlayan düzenlemeyi kaldıran bir başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Bu kararnamede, kaçak durumda bulunan bir annenin ABD'de doğurduğu çocuğun, eğer babası vatandaş ya da yeşil kart sahibi değilse, doğumla vatandaşlık hakkı elde edemeyeceği öngörülüyor.

Tepkiler ve Dava Süreci

Kararnamede yapılan değişikliklere karşı 21 Ocak tarihinde, 22 eyaletin başsavcısı dava açmıştı. Bu dava, Trump yönetiminin uygulamalarına karşı başlayan hukuki süreçlerin başlangıcını temsil ediyor.