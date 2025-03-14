Trump Yönetimi, Doğumla Vatandaşlık Hakkını Kaldıran Kararın Uygulanmasını Talep Etti

Trump yönetimi, doğumla vatandaşlık hakkını sınırlayan kararın kısmen uygulanması için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 01:29
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 01:29
Trump Yönetimi, Doğumla Vatandaşlık Hakkını Kaldıran Kararın Uygulanmasını Talep Etti

Trump Yönetimi Yüksek Mahkemeye Başvurdu

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, doğumla vatandaşlık hakkı elde edilmesini kısıtlayan kararnamenin kısmen yürürlüğe girmesi için Yüksek Mahkemeye başvurdu. Bu adım, Maryland, Massachusetts ve Washington'daki federal yargıçların ülke genelinde kararnamenin uygulanmasını durduran kararlarına karşı atıldı.

Bölgesel Kararların Sınırları

Adalet Bakanlığı aracılığıyla yapılan başvuruda, bölge yargıçlarının kararlarının ülke çapında geçerli olamayacağı savunuldu. Dilekçede, bu kararların yalnızca davayı açan ve mahkemenin yetki alanındaki davacılarla sınırlı tutulması gerektiği vurgulandı. Yasal süreç devam ederken, kararnamenin ülke genelinde kısmen uygulanması talep edildi.

Başkanlık Kararnamesinin İçeriği

Başkan Trump, yemin töreninin yapıldığı 20 Ocak tarihinde, ABD'de doğan çocukların otomatik vatandaşlık kazanmasını sağlayan düzenlemeyi kaldıran bir başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Bu kararnamede, kaçak durumda bulunan bir annenin ABD'de doğurduğu çocuğun, eğer babası vatandaş ya da yeşil kart sahibi değilse, doğumla vatandaşlık hakkı elde edemeyeceği öngörülüyor.

Tepkiler ve Dava Süreci

Kararnamede yapılan değişikliklere karşı 21 Ocak tarihinde, 22 eyaletin başsavcısı dava açmıştı. Bu dava, Trump yönetiminin uygulamalarına karşı başlayan hukuki süreçlerin başlangıcını temsil ediyor.

İLGİLİ HABERLER

İnternetten Para Gönderenler Dikkat! GİB'in Gözünden Kaçmayacak

Antalya'da Vatandaşlara Su Faturasında %40 İndirim Müjdesi

Devletten Annelere Erken Emeklilik Müjdesi! Engelli Çocuğu Olanlar Yararlanacak

Hakkari'de Deprem Uyarısı: 4.8'lik Sarsıntı Olası Büyük Depremin Öncesi Olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da 'Bir Yaşdönümü Rüyası' Sahnelendi
2
Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa, 18 Mayıs’ta Erken Seçim İlan Etti
3
Tokat'ta Hayvana Eziyet Eden Kişiye Soruşturma Başlatıldı
4
Gaziantep'te 20 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Hükümlü Yakalandı
5
Çorum'daki Gıda Fabrikasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı
6
Emekli Bayram İkramiyesinde Yeni Düzenleme: 4 Bin Lira Olacak
7
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye Yönetimi Federasyon veya Özerklik Gündeminde Yok

Devletten Annelere Erken Emeklilik Müjdesi! Engelli Çocuğu Olanlar Yararlanacak

İnternetten Para Gönderenler Dikkat! GİB'in Gözünden Kaçmayacak

Temmuz'da Emekli Maaşlarında Refah Payı Zammı Bekleniyor

Kış Geri Dönüyor: Kazma Küreği Hazırlayın

Adıyaman Kızılay'dan Ramazan Desteği: Evinize Sıcak Yemek Ulaşacak

Hakkari'de Deprem Uyarısı: 4.8'lik Sarsıntı Olası Büyük Depremin Öncesi Olabilir

Antalya'da Vatandaşlara Su Faturasında %40 İndirim Müjdesi

Ailelere Müjde! Şehirlerarası Seyahatlerde Yüzde 40 İndirim Başlıyor

Bayram Öncesi Akaryakıta Yeni İndirim Müjdesi!

BDDK'dan Taşıt Kredilerine Yeni Düzenleme! Vade ve Faiz Oranlarında Şok Değişiklikler

Adıyaman'da Kuduz Vakası: Köseceli 6 Ay Karantinada

İstanbul'da Toz Duman İhtarı: Uzmanlardan Acil Uyarı!