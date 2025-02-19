Trump Yönetimi, Ebeveyni Olmayan Göçmen Çocukların Yasal Temsilini Sona Erdiriyor

Trump Yönetimi'nden Tartışmalı Karar

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, ebeveyni olmayan göçmen çocukların göç mahkemelerinde yasal temsil desteklerini sona erdirdi. Ülkeye tek başına gelen ve ebeveyni olmayan bu çocukların durumu üzerine alınan karar, ciddi tartışmalara yol açtı.

Kesintiden Etkilenecek Çocuklar

Bu yeni uygulamayla birlikte, refakatçisi olmayan 18 yaş altında göçmen çocuklara göç mahkemelerinde yasal temsil, hukuki danışmanlık ve yasal haklara yönelik eğitimlerin sağlanmasına yönelik fonların kesilmesi bekleniyor. Yaklaşık 26 bin çocuğun bu durumdan olumsuz etkilenmesi öngörülüyor.

ORR'nin Rolü ve Fon Kesintileri

ABD'de Mültecileri Yeniden Yerleştirme Ofisi (ORR), ebeveyni veya refakatçisi olmayan çocukların göç mahkemelerinde temsil edilebilmesi için kar amacı gütmeyen kuruluşlara her yıl önemli miktarda fon aktarıyordu. Ancak Trump yönetiminin bu kararları, bu desteği sona erdirerek çocukların yasa karşısında temsil edilme hakkını kısıtladı.

George Trump'ın Diğer Göçmen Kararları

Trump, başkanlık görevine başladığı günden itibaren göçmenlerle ilgili birçok kısıtlama getirmiştir. Öncelikle eski başkan Joe Biden döneminde uygulanan "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" prensiplerini kaldırmış, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı sunan "CBP One" uygulamasını da sona erdirdi.

Trump, ayrıca Guantanamo Körfezi'nde düzensiz göçmenler için 30 bin kişilik bir tesis inşa edilmesi talimatını vererek, bu tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" ifade etmişti. Bu kararlar, göçmen karşıtı politikaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.