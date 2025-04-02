Trump Yönetimi, Princeton Üniversitesi'ne Araştırma Fonlarını Askıya Aldı

Trump Yönetiminden Princeton Üniversitesi'ne Fon Kesintisi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, New Jersey eyaletindeki Princeton Üniversitesi'ne sağlanan çok sayıda federal araştırma fonunu askıya aldığı bildirildi. Söz konusu karar, Princeton Üniversitesi Rektörü Christopher Eisgruber tarafından gönderilen bir e-posta ile duyuruldu.

Askıya Alınan Fonlar ve Gerekçeler

Açıklamada, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Enerji Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı gibi çeşitli federal kurumlar tarafından üniversiteye finanse edilen araştırma fonlarının Trump yönetimi tarafından durdurulduğu belirtildi. Bununla birlikte, kararın gerekçesi net olarak açıklanmadı.

Akademik Özgürlük ve Ayrımcılığa Karşı Mücadele Vurgusu

Rektör Eisgruber, akademik özgürlüğün ve üniversitenin hukuki süreçlere uygun hareket etme hakkının savunulacağını dile getirirken, "Antisemitizm ve her türlü ayrımcılıkla mücadele etmekte kararlıyız" ifadesine de yer verdi. Ayrıca, antisemitizme karşı hükümetle işbirliği yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Diğer Üniversitelerdeki Gelişmelerdeki Etkiler

ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard Üniversitesi'ne çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşan hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açtığını duyurmuştu. Trump yönetiminin antisemitizmle mücadele politikası kapsamında hedef aldığı Columbia Üniversitesi de 400 milyon dolarlık fon kesintisini önlemek amacıyla hükümetin taleplerine uyma kararı aldığını açıkladı.

Bu süreç doğrultusunda, üniversitedeki antisemitizmin tanımının yeniden gözden geçirileceği, İsrail ve Yahudi Çalışmaları Enstitüsü kadrosunun genişletileceği ve öğrencilerin akademik binalarda protesto yapmalarının yasaklandığı bilgisi verildi.