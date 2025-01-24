Trump Yönetiminden Federal Ajanslara Göçmen Sınır Dışı Yetkisi

Trump Yönetiminden Göçmen Sınır Dışı Politikaları

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çabaları artırma amacıyla federal ajanslara kapsamlı yetkiler tanıyor. The Wall Street Journal’ın haberine göre, İç Güvenlik Bakan Vekili Benjamin Huffman, federal ajansların göçmenlere karşı yaptırım yetkisini genişleten bir bildiri yayımladı.

Federal Ajanslara Yeni Görevler

Bu bildiri, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ve Adalet Bakanlığına bağlı federal kolluk kuvveti (USMS) gibi birden fazla federal ajansa göçmenlerin sınır dışı edilmesi konusunda geniş yetkiler verilmesine yönelik planları içermektedir.

Trump’ın Sınır Güvenliği Vurgusu

Huffman’ın talimatı, Trump’ın ABD'nin güney sınırında ulusal acil durum ilan eden ve Amerikan askerlerinin sınırda konuşlanmasını sağlayan emirlerini takip etmektedir. Yemin ettikten sonra yaptığı konuşmada, Trump, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkat çekerek, 2019'da olduğu gibi yeniden ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edeceğini ve yasa dışı göçleri engelleyeceğini belirtmişti.

Trump, sınırdaki yasa dışı göçmen akışını durdurmanın sert tedbirlerle mümkün olacağını ifade ederek, güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladığını ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı aldığını kaydetti.