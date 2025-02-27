Trump Yönetiminden Federal Kurumlara İş Gücü Azaltma Talimatı

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, federal hükümetin yeniden yapılandırılması çerçevesinde federal kurumlara "iş gücünü büyük ölçüde azaltmak" amacıyla hazırlık yapmaları yönünde talimat verdi.

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Russell Vought, federal kurumlara konuyla ilgili bir bildiri gönderdi. Bildiride, Başkan Trump'ın federal kurumların yöneticilerine, "büyük çapta iş gücü azaltılmasına hazırlık yapmaları" talimatını verdiği belirtildi.

Federal kurumların, 13 Mart tarihine kadar yeniden yapılanma kapsamındaki planlarını sunmaları gerektiği kaydedildi. Plan çerçevesinde, işten çıkarılanların pozisyonlarına bir daha istihdam sağlanmayacağı ifade edildi.

Bildiride, federal hükümetin "masraflı, verimsiz ve borç içerisinde" olduğuna dikkat çekilerek, şu ifadeler yer aldı: "Amerikan halkına hizmet edecek bir şey üretmiyor. Hatta vergiler radikal çıkar gruplarına fayda sağlıyor ve çalışkan Amerikan vatandaşlarına zarar veren verimsiz ve gereksiz programların finansmanı için zimmete geçiriliyor."

Öte yandan, ulusal güvenlikle ilgili pozisyonlar ve ABD Posta Servisi söz konusu talimatlardan muaf tutuldu.