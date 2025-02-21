Trump Yönetiminden Haitili Göçmenlere Şok Karar: Koruma Programı Kaldırılıyor

ABD, Haitili göçmenlerin çalışma izni sağlayan geçici koruma programını kaldırdığını duyurdu, bu durum ciddi endişelere yol açtı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 03:06
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 03:06
Trump Yönetiminden Haitili Göçmenlere Şok Karar: Koruma Programı Kaldırılıyor

Trump Yönetimi, Haitili Göçmenlerin Koruma Programını Kaldırıyor

ABD'de Donald Trump yönetimi, Haitili göçmenlere yönelik önemli bir değişiklik yaparak, ülkede kalmalarını sağlayan "geçici koruma programını" kaldırma kararı aldı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1990 yılında doğal afetler ve iç karışıklıklar sonucunda ABD'ye sığınan göçmenleri korumak amacıyla oluşturulan bu programda, Haitili göçmenlere verilen geçici koruma statüsünün ve buna bağlı çalışma izninin 18 ayda bir yenilenmesine yönelik kararın iptal edileceği bildirildi.

Programın İstismar Edildiği İddia Ediliyor

Açıklamada, geçici koruma programının "istismar edildiği" vurgulanırken, 2011 yılında yaklaşık 57 bin Haitili göçmenin koruma hakkı kazanmasına karşılık, bu sayının 2024'te 520 bini aştığı kaydedildi.

Haitili Yetkililer Endişeli

Haiti Göç Ofisi Direktörü Jean Negot Bonheur Delva, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başka yerde daha iyi bir hayat aramak için Haiti'den ayrılan insanların geri dönecek olması çok üzücü." ifadesini kullanarak, sürecin yarattığı endişeleri dile getirdi.

Delva, Haiti hükümetinin yakın zamanda, sınır dışı edilen vatandaşlara destek sağlamak amacıyla bir komisyon kurduğunu da aktardı.

Haitili Liderlerden Sert Tepki

Haiti Geçiş Konseyi Başkanı Leslie Voltaire, ocak ayında Trump'ın yardım programlarını askıya almasının ve düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesinin Haiti’ye "yıkıcı" etkileri olacağı değerlendirmesinde bulunmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump Yönetiminden Haitili Göçmenlere Şok Karar: Koruma Programı Kaldırılıyor
2
Erzurum'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
3
İstanbul'da Kar Yağışı Kazaları Beraberinde Getirdi
4
Kocaeli'de Uçuruma Düşen Cipin Sürücüsü Yaralandı
5
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD'nin Baskılarına İnat Müzakereye Açığız
6
Elon Musk, Arjantin Başkanından Altın Testere Hediye Aldı
7
Afyonkarahisar Emirdağ'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu