Trump Yönetiminden Haitili Göçmenlere Şok Karar: Koruma Programı Kaldırılıyor

Trump Yönetimi, Haitili Göçmenlerin Koruma Programını Kaldırıyor

ABD'de Donald Trump yönetimi, Haitili göçmenlere yönelik önemli bir değişiklik yaparak, ülkede kalmalarını sağlayan "geçici koruma programını" kaldırma kararı aldı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1990 yılında doğal afetler ve iç karışıklıklar sonucunda ABD'ye sığınan göçmenleri korumak amacıyla oluşturulan bu programda, Haitili göçmenlere verilen geçici koruma statüsünün ve buna bağlı çalışma izninin 18 ayda bir yenilenmesine yönelik kararın iptal edileceği bildirildi.

Programın İstismar Edildiği İddia Ediliyor

Açıklamada, geçici koruma programının "istismar edildiği" vurgulanırken, 2011 yılında yaklaşık 57 bin Haitili göçmenin koruma hakkı kazanmasına karşılık, bu sayının 2024'te 520 bini aştığı kaydedildi.

Haitili Yetkililer Endişeli

Haiti Göç Ofisi Direktörü Jean Negot Bonheur Delva, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başka yerde daha iyi bir hayat aramak için Haiti'den ayrılan insanların geri dönecek olması çok üzücü." ifadesini kullanarak, sürecin yarattığı endişeleri dile getirdi.

Delva, Haiti hükümetinin yakın zamanda, sınır dışı edilen vatandaşlara destek sağlamak amacıyla bir komisyon kurduğunu da aktardı.

Haitili Liderlerden Sert Tepki

Haiti Geçiş Konseyi Başkanı Leslie Voltaire, ocak ayında Trump'ın yardım programlarını askıya almasının ve düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesinin Haiti’ye "yıkıcı" etkileri olacağı değerlendirmesinde bulunmuştu.