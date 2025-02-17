Trump Yönetiminden IRS Çalışanlarına Şok İşten Çıkarma İddiası

Trump yönetimi, 15 bin IRS çalışanını işten çıkarma planıyla gündemde. DOGE'nin incelemeleri sonrası sürecin yürütüleceği belirtiliyor.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 11:20
Trump Yönetiminden IRS Çalışanlarına Şok İşten Çıkarma İddiası

Trump Yönetiminin IRS Çalışanlarını İşten Çıkarma Planları

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, Gelir İdaresi (IRS) bünyesindeki yaklaşık 15 bin çalışanın işten çıkarılacağını öne sürdü. Bu iddialar, Amerikan ABC News kanalının ismini vermek istemeyen bir kaynağa dayandırdığı haberle gündeme geldi.

DOGE İncelemesi ve İşten Çıkarma Süreci

Öne çıkan bilgilere göre, milyarder Elon Musk'ın yönetimindeki Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) bir çalışanı, IRS merkezine gelerek kurumun faaliyetlerini inceledi. Bu ziyaret sonrasında, deneme sürecindeki IRS çalışanlarının bu haftadan itibaren işine son verileceği belirtiliyor.

Federal Hükümetteki Toplu İşten Çıkarma

Trump'ın talimatları doğrultusunda DOGE'nin çalışmaları sebebiyle, federal kurumlardaki binlerce çalışanın işine geçen hafta son verildi. Trump yönetimi, DOGE aracılığıyla hükümet harcamalarını azaltmayı ve böylece verimliliği artırmayı hedefliyor.

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