Trump Yönetiminden Yüksek Mahkemeye İşten Çıkarılanların Yeniden İstihdamı İçin Durdurma Talebi

ABD'de Donald Trump yönetimi, Yüksek Mahkemeden toplu işten çıkarılan binlerce federal çalışanın yeniden işe alınmasına yönelik federal yargıç tarafından alınan kararı durdurma talebinde bulundu.

Amerikan medyasının haberlerine göre, ABD yönetimi, Yüksek Mahkemeye acil bir başvuru yaparak federal yargıç William Alsup'ın verdiği karara itiraz etti. Yetkililer, başvuruda, yargıcın işlerine son verilen yaklaşık 16 bin federel çalışanın işe yeniden alınmasına yönelik herhangi bir otoritesinin olmadığını iddia etti.

Yüksek Mahkemenin bu konuda kısa bir süre içerisinde toplanarak karar vermesi bekleniyor. San Francisco bölge mahkemesi yargıcı William Alsup, işten çıkarılan federal çalışanlarla ilgili kararını 13 Mart tarihinde açıklamıştı.

Beyaz Saray, federal çalışanları işten çıkarma yetkisinin olmadığını belirten Alsup, Gazilik İşleri, Tarım, Savunma, Enerji, İçişleri ve Hazine bakanlıklarından Trump yönetimi tarafından işten çıkarılanların derhal geri alınmasına yönelik talimat vermişti.

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra milyarder iş insanı Elon Musk'ı başına getirdiği Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) aracılığıyla federal kurumlarda çalışan binlerce kişiyi işten çıkarmıştı. Özellikle yeni işe başlayanları kapsayan toplu işten çıkarmalar sonucunda ülke genelinde birçok sendika ve kuruluş, Trump hükümetine dava açmıştı.